L'ASSE rend fou le Stade Rennais dans un dossier brûlant

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne compte bien remonter en Ligue 1 à l'issue de la saison en cours. Pour cela, les Verts ne veulent pas vendre leurs meilleurs éléments.

L'AS Saint-Etienne a parfaitement démarré sa saison en Ligue 2 et peut se montrer confiante pour la suite des opérations. La direction stéphanoise va néanmoins devoir gérer la fin du marché des transferts estival. Certains de ses joueurs sont très courtisés. C'est notamment le cas de Lucas Stassin. L'attaquant belge de l'AS Saint-Etienne sort d'un très bel exercice en Ligue 1 et attire logiquement des écuries d'un plus gros calibre que l'ASSE. Ces dernières heures, le Stade Rennais s'est mis en tête de tout faire pour signer le natif de Braine-le-Comte.

Stassin, l'AS Saint-Etienne ne veut rien savoir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stassin Lucas (@stassin.lucas)

Selon les informations de Foot Mercato, les Bretons vont néanmoins devoir se lever de bonne heure s'ils veulent récupérer Stassin. Car le média affirme que Saint-Etienne ne veut pas entendre parler d'un départ du joueur de 20 ans. Seule une offre XXL pourrait donc convaincre la direction stéphanoise de lâcher Lucas Stassin. Reste à savoir quelle sera la position du Stade Rennais, qui veut impérativement remplacer Arnaud Kalimuendo, récemment parti à Nottingham Forest. A noter qu'en plus de Stassin, le Stade Rennais est également intéressé par les services d'Esteban Lepaul ou encore Lassine Sinayoko. En tout cas, si l'AS Saint-Etienne parvenait à garder Lucas Stassin malgré les offres à son sujet, ce serait un sacré message envoyé aux fans et observateurs des Verts. L'ASSE est ambitieuse et ne veut surtout pas s'affaiblir dans sa mission montée en Ligue 1. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les hommes d'Eirik Horneland recevront Grenoble à Geoffroy-Guichard pour tenter de continuer leur belle série en championnat.