Stassin et Lepaul en finale pour signer à Rennes

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un avant-centre depuis le départ d’Arnaud Kalimuendo, le Stade Rennais doit réagir après l’échec de la piste Conrad Harder. Tout pourrait se jouer entre Esteban Lepaul et Lucas Stassin.

Dix jours après avoir vendu Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest pour 30 millions d’euros, le Stade Rennais cherche toujours son nouvel avant-centre. Le club breton avait avancé sur le dossier Conrad Harder, mais l’avant-centre danois du Sporting Portugal va finalement prendre la direction de l’AC Milan. Un coup dur pour le club breton, qui avait identifié le jeune attaquant de 20 ans comme sa priorité au poste d’avant-centre. Habib Beye, Arnaud Pouille et Loïc Désiré ont une semaine pour réagir et s’offrir leur nouveau numéro neuf. Selon les informations de Foot Mercato du journal Ouest France, deux noms se détachent. Le premier n’est autre que celui d’Esteban Lepaul.

Rennes doit choisir entre Lepaul et Stassin

🚨#mercatoSRFC 🔴⚫️



❗️Rennes, sous l'impulsion de Habib Beye qui apprécie beaucoup le joueur, pousse pour recruter Lucas Stassin (👏@sachatavolieri)



❌Saint Etienne va tout faire pour conserver son attaquant 🇧🇪



✅la piste Esteban Lepaul est toujours présente, journée décisive… pic.twitter.com/1kEGuGyMRN — Sébastien Denis (@sebnonda) August 25, 2025

D’après les derniers échos, le SCO et Rennes pourraient s’entendre sur un prix estimé à 15 millions d’euros, une somme bien loin des 25 millions d’euros initialement réclamés par le club angevin. La piste plaît beaucoup à Habib Beye, mais Rennes continue en parallèle de surveiller la situation de Lucas Stassin. En instance de départ depuis le début de l’été, le jeune attaquant belge n’a toujours pas quitté l’AS Saint-Etienne. Le club stéphanois n’a pas l’intention de le brader et malgré de nombreux intérêts, personne ne s’est pour l’instant aligné sur les exigences de l’ASSE, qui veut plus de 20 millions d’euros. La question est maintenant de savoir sur quel profil le Stade Rennais décidera de foncer dans cette dernière semaine du mercato. Selon Ouest France, la tendance penche plus vers Esteban Lepaul, une piste moins onéreuse et plus facile à boucler dans les temps. Mais tout reste possible d’autant que d’autres mouvements ne sont pas à exclure d’ici au 1er septembre à Rennes.