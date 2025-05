L'ASSE lance son mercato dans le grand nord

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne entame son mercato estival avec un objectif, remonter en Ligue 1. Les Verts cherchent à se renforcer défensivement, mais également au milieu de terrain en ciblant le championnat finlandais.

La politique de trading se poursuit dans le Forez. L’ASSE veut récupérer des jeunes joueurs afin de les faire progresser et les revendre avec une plus-value. Dans cette optique, les Verts sont à la recherche de jeunes prospects. Le club du Forez est actuellement sur un dossier. Selon les informations d’Aricafoot, l’AS Saint-Etienne suit de près le jeune Axel Kouame, 21 ans. Le milieu de terrain du FC Inter Turku fait les beaux jours du championnat finlandais et reste pisté par quelques clubs européens.

Saint-Etienne est à la lutte avec Helsinki

L’Ivoirien est milieu de terrain offensif, mais peut également évoluer un cran plus bas ou plus haut, au poste de numéro 9. Cette saison Kouame a inscrit six buts et délivré neuf passes décisives en 17 rencontres toutes compétitions confondues. Arrivé en août 2023 depuis le Burkina Faso, le natif d’Abidjan est courtisé par le cador du championnat finlandais, Helsinki. Mais toujours selon Africafoot, Axel Kouame serait suivi par d’autres clubs européens. Cet hiver, le Standard de Liège avait tenté d’attirer le joueur. Les négociations avaient échoué au dernier moment. L’AS Saint-Etienne va donc devoir plancher rapidement sur le dossier pour espérer le conclure. Selon Transfermarkt, le milieu de terrain offensif est évalué aux alentours de 500 000 euros et possède un contrat jusqu’en décembre 2026. Un renfort qui pourrait profiter d’une saison en Ligue 2 pour s’acclimater au football français et aider les Verts à remonter rapidement dans l’élite du football français.