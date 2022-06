L’ASSE invendable, Gomis accuse les supporters !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Au terme d’une saison éprouvante sur le terrain et dans les tribunes, Saint-Etienne a été relégué en Ligue 2.

Tout au long de la saison, le climat a été volcanique dans les tribunes de Geoffroy-Guichard avec de nombreux incidents ayant coûté cher au club stéphanois. Lors du match retour de barrage contre l’AJ Auxerre, les supporters de l’ASSE ont totalement craqué en envahissant le terrain après la séance de tirs au but et en lançant de nombreux fumigènes en direction des vestiaires. Un déferlement de violence qui n’a plus sa place dans le football et qui est susceptible de coûter cher à Saint-Etienne avec des amendes de la LFP mais pas seulement. Selon un certain Bafétimbi Gomis, suiveur attentif de l’actualité de l’ASSE, cette mauvaise image renvoyée par les supporters stéphanois est de nature à refroidir les potentiels acheteurs du club alors que Saint-Etienne a été mis en vente par ses deux propriétaires Bernard Caïazzo et Roland Romeyer.

Les supporters n'aident pas le club à être vendu

« Ce qu'il s'est passé, ça n'a pas sa place dans un stade de foot. La colère des supporters, je la comprends. Sur le fond, il n'y a pas de problème. Mais sur la forme, non. Pas ça. Pas cette violence. On se tire une balle dans le pied, et ce n'est pas la première fois » a lancé Bafétimbi Gomis dans une interview accordée à But avant de poursuivre. « J'espère moi aussi que le club va être vendu. Cette vente, on en parle depuis deux ou trois ans. Ce serait bien qu'elle se concrétise. Mais voir Roland se faire insulter, je trouve ça injuste. Il a fait des erreurs mais qu'on ne me fasse pas croire à moi qu'il n'aime pas le club. Vous savez, j'ai rencontré pas mal de gens en 20 ans de carrière. Je parle à des investisseurs. Je leur dis tout le bien que je pense de ce club. Mais je vois bien que certains ont peur des supporters alors que ce n'est pas ça Saint-Etienne » a révélé Bafétimbi Gomis, pour qui il est clair que l’attitude des supporters de l’ASSE ces derniers mois est de nature à faire reculer les potentiels acheteurs du club.