L'ASSE et l'OL en chute libre, elle prend peur

Par Mehdi Lunay

Il y a tout juste un an, l'AS Saint-Etienne était rachetée par le fonds canadien Kilmer Sports Ventures. Avec le milliardaire Larry Tanenbaum à sa tête, les Verts espéraient jouer les premiers rôles en Ligue 1 mais ils ont été finalement relégués. De quoi refroidir Laure Boulleau.

L'AS Saint-Etienne est confortablement installée en Ligue 2. La situation des Verts est très paradoxale. Dans un football français au bord du gouffre financier, les Stéphanois n'ont rien à craindre. Leur entretien devant la DNCG s'est bien passé. Le gendarme financier vient de valider les comptes de l'ASSE pour la saison prochaine. Néanmoins, cela n'a servi à rien sur le plan sportif. Le club forézien a été relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison de son retour dans l'élite. Un échec logique pour la deuxième pire défense du championnat (74 buts encaissés). L'actionnaire principal Kilmer Sports Ventures est pointé du doigt.

Laure Boulleau déteste les fonds nord-américains

Saint-Etienne a connu un mercato au rabais avec l'arrivée de plusieurs jeunes joueurs inconnus en France. Les Verts ont aussi misé sur l'ossature de l'équipe montée de Ligue 2 en 2024. Le fonds canadien est pourtant détenu par le milliardaire local Larry Tanenbaum. Une stratégie discutable et incompréhensible puisque l'expérimenté Ivan Gazidis (ex-Milan AC et Arsenal) était le président exécutif du club. Laure Boulleau y voit le nouvel échec d'un fonds nord-américain en Ligue 1 après l'OL et Bordeaux. Pour la consultante de Canal+, les dollars US ou canadiens sont à éviter pour les clubs français.

Laure Boulleau : « Horneland a quelque chose à amener dans l’ADN de l’#ASSE » ⤵️https://t.co/SNri9Y9P6o — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) June 13, 2025

« Je suis assez triste de les voir descendre. D’autant que cela se fait au début d’un nouveau projet. Comme beaucoup de clubs, il y avait un besoin de reconstruction petit à petit qui n’avait pas été fait. J’ai l’impression que le projet est structuré, mais fatalement quand je vois ce qu’il se passe avec les investisseurs nord-américains en France, notamment Bordeaux et dans une moindre mesure, Lyon, je flippe toujours un peu. Je ne demande qu’à voir », a t-elle analysé dans Le Progrès. Les supporters stéphanois se rassureront en regardant le bilan de l'OM de Frank McCourt. Le milliardaire a prouvé qu'il était possible de réussir en Ligue 1 en venant d'Amérique, tant financièrement que sportivement.