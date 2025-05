L'ASSE est « ‍un club en lambeaux ‍», il dénonce

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne évoluera la saison prochaine en Ligue 2. Les Verts s'apprêtent désormais à vivre une intersaison mouvementée.

Un petit tour et puis s'en va... L'AS Saint-Etienne disputera la Ligue 2 la saison prochaine, quelques mois seulement après sa remontée dans l'élite. Les fans et observateurs du club stéphanois sont logiquement plus que déçus par les récents résultats. Surtout que l'AS Saint-Etienne a récemment démarré une nouvelle ère sous la direction de Kilmer, propriétaire du club depuis juin 2024. Si ce dernier n'est pas des plus inquiets par la situation sportive, il y a apparemment du souci à se faire à Saint-Etienne pour Romain Molina.

L'ASSE, une situation bien chaotique

Ces dernières heures lors d'une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, le spécialiste du football a en effet indiqué au sujet des Stéphanois : « Ils disent qu'ils seront bien en Ligue 2 parce que ça va leur permettre de remonter et de travailler... Le club est en lambeaux à l'intérieur. Dans les bureaux il y a une ambiance exécrable. Les propriétaires le savent mais ne font rien. [...] L'ambiance délétère se ressent dans le vestiaire qui ne vit pas trop. On ne comprend pas les choix. Personne ne comprend quelque chose à ce que fait Kilmer. Ils font de la communication avec les Ultras mais leur bilan est catastrophique. Et cette arrogance de dire qu'ils vont remonter. En off, ils disent tous ça depuis des semaines. On va tempérer parce que vu les problèmes de certains, ils seront peut-être en Ligue 1 la saison prochaine ». Une dernière phrase faisant notamment référence à la situation de l'OL. John Textor va devoir convaincre la DNCG, sous peine de voir son club être rétrogradé en Ligue 2. L'AS Saint-Etienne, qui a terminé 17e, serait donc repêchée pour jouer en Ligue 1. Mais on en est encore très loin.