L'ASSE en Ligue 2, Walid Acherchour désigne le coupable

Par Quentin Mallet

Pire défense de Ligue 1 cette saison, l’AS Saint-Etienne fonce tout droit vers la relégation. Pour Walid Acherchour, ne pas avoir un secteur défensif plus rassurant est une faute professionnelle de la part des dirigeants stéphanois.

Avec 27 points, l’AS Saint-Etienne est en très mauvaise posture. Tout au long de la saison, les Verts ont montré des carences défensives évidentes qui leur valent aujourd’hui d’être aux portes de la Ligue 2. S’il était pourtant clair qu’il fallait recruter dans le secteur défensif lors du dernier mercato hivernal, les dirigeants stéphanois n’ont pas jugé bon de faire le nécessaire pour permettre à Eirik Horneland de disposer de meilleurs joueurs dans son arrière-garde. Résultat, Sainté a encaissé 67 buts cette saison, soit 2.31 buts par match en moyenne. Pour Walid Acherchour, la faute n’incombe toutefois pas au coach et à son prédécesseur, mais plutôt aux repreneurs canadiens.

« La responsabilité, elle est pour la direction »

« Il y a beaucoup trop d'erreurs individuelles, lorsque ce ne sont pas les défenseurs centraux, ce sont les latéraux, lorsque ce ne sont pas les latéraux, c'est le gardien. C'est assez dommage parce que je trouve que Saint-Étienne, dans cet aspect-là, ne progresse pas du tout. Malgré tout l'envie et le cœur de Saint-Étienne avec ces failles défensives, je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Saint-Étienne a tout de même des repreneurs qui sont arrivés et avoir un secteur défensif aussi faible si à la fin, ça te coûte le maintien... je serais très déçu. À la fin, les problèmes sont récurrents sous Dall'Oglio et sous Horneland. La responsabilité, elle n'est plus pour les coachs, elle est pour la direction », a déclaré en substance Walid Acherchour sur DAZN. Il est clair qu’avec cette dynamique-là, il y a de grandes chances de voir l’ASSE retourner en Ligue 2.