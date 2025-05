ASSE ‍: Larqué annonce le départ des propriétaires

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Capitaine légendaire de l'AS Saint-Etienne, et désormais consultant de RMC, Jean-Michel Larqué est consterné par la descente des Verts en Ligue 2. Mais il en veut plus aux dirigeants qu'aux joueurs.

Capitaine Larqué n'a jamais eu la langue dans sa poche. Et forcément, quand cela concerne son club de coeur, l'ASSE, l'ancien joueur stéphanois y ajoute des sentiments. Ce dimanche, au lendemain de la défaite qui a scellé la relégation de Saint-Etienne en Ligue 2, un an seulement après être revenu dans l'élite, Jean-Michel Larqué était touché, mais pas coulé. Revenant sur cet énorme gâchis, ce dernier a pointé du doigt la gestion de l'ASSE depuis que le club a été racheté par Kilmer Sports Ventures au duo Romeyer-Caïazzo. Pour le consultant de RMC, il est évident que le travail effectué par la cellule recrutement des Verts a été honteux et coûte une descente à l'AS Saint-Etienne. Jean-Michel Larqué estime qu'Ivan Gazidis a eu un comportement indigne d'un président des Verts et que tout cela ne sent pas bon pour l'avenir de Sainté.

L'ASSE vendue très vite ?

L'ASSE met la misère à l'OL, Dupraz dégoupille https://t.co/XeZxJXNsJ1 — Foot01.com (@Foot01_com) May 18, 2025

Visiblement très touché par ce naufrage stéphanois, Larqué annonce le pire. « Je vais mal, très mal. Je suis entre colère et tristesse. Je ne sais pas ce qui domine, mais ça va mal parce que j'avais vécu le retour en Ligue 1 comme une délivrance et j'ai l'impression que je suis en train de vivre une longue descente aux enfers, car c'est annoncé depuis le début de la saison quasiment. Ils ont recruté 10 joueurs et contre Toulouse sur le terrain, il y en avait que deux. La cellule de recrutement, c'est une bande de fainéants. Le scandale, c'est que je vois qu'on se réjouissait car Lucas Stassin allait être vendu et il y allait avoir une plus-value. Donc pendant qu'ils étaient en train de sucer le sang de l'AS Saint-Etienne, ils se réjouissaient du business. Ils avaient un bon joueur qui sortait du centre de formation, Mathis Amougou,. Ils l'ont vendu à Chelsea. Quand ils auront fini de sucer le sang de l'AS Saint-Etienne ils partiront », craint Jean-Michel Larqué. Et cela même si Ivan Gazidis a déjà prévenu que Larry Tanenbaum, le propriétaire des Verts n'avaient pas du tout l'intention de partir.