L’ASSE doit rester en L1, les Verts supplient l’OM

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Relégable à deux journées de la fin, l’AS Saint-Etienne n’a plus son destin entre les mains. Les Verts devront faire le plein et espérer des faux bas du barragiste Le Havre, notamment contre l’Olympique de Marseille samedi soir.

Le week-end dernier, la 32e journée de Ligue 1 a fait mal à l’AS Saint-Etienne. Les hommes d’Eirik Horneland, battus par l’AS Monaco (1-3) à Geoffroy-Guichard, ont vu leur concurrent Le Havre s’imposer à Auxerre (1-2) le lendemain. Le barragiste normand s’est ainsi offert un matelas de quatre points par rapport à son poursuivant stéphanois. Un scénario douloureux pour les coéquipiers de Zuriko Davitashvili.

💬 La très grande importance autour du déplacement à Reims, la situation des Verts au classement, sa relation avec Léo Pétrot...



Zuriko Davitashvili a évoqué #SDRASSE (ce samedi, 21h) devant les journalistes 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 8, 2025

« C'était difficile. Oui, la semaine a débuté avec un peu de déception après notre défaite et puis le résultat du Havre, a avoué l’attaquant géorgien. Il a fallu trouver de l’énergie, je pense qu’on y est parvenus au fil de la semaine. Il faut qu'on travaille dur et qu'on mette plus d'intensité. On sait qu’il nous reste deux finales à disputer. J'espère qu'on est prêts à donner tout ce qu'on a. » Les Verts devront s’imposer à Reims samedi puis face à Toulouse la semaine prochaine. Le tout en espérant que les Havrais chutent lors des deux dernières journées.

Le rôle de l'OM

« La situation n'est pas facile mais Le Havre a des matchs difficiles contre Marseille et Strasbourg, a rappelé l’ancien Bordelais. Si on gagne ce match contre Reims et que Marseille bat Le Havre, il n'y aura plus qu'un point d'écart. Il faut qu'on fasse déjà tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce qui est en notre possible pour gagner cette rencontre et ensuite on verra. Si on va en Ligue 2, ce sera difficile mais je n'y pense pas. Quand je travaille, je le fais en étant persuadé de pouvoir gagner le match et de rester en Ligue 1. » En cas de succès du Havre contre l'Olympique de Marseille, l'AS Saint-Etienne sera officiellement reléguée dès samedi.