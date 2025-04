L'ASSE deux fois plus riche que l'OM, c'est sidérant

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche, l'AS Saint-Etienne joue un derby crucial pour sa survie en Ligue 1. 17es, les Verts réalisent une saison fort décevante alors qu'ils ont été rachetés par Kilmer Sports Ventures de Larry Tanenbaum. Ce dernier a pourtant les moyens de faire bien mieux.

Dimanche soir, l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais se retrouvent pour un derby très attendu mais fort déséquilibré. Tout juste éliminé de la Ligue Europa, le club rhodanien est néanmoins inarrêtable en Ligue 1 avec 5 succès sur les 6 derniers matchs et une 4e place au classement. En face, les Verts ne sont que 17es avec une défense catastrophique (67 buts encaissés). Pourtant, on ne peut pas dire que l'ASSE soit moins puissante financièrement que son voisin lyonnais. Alors que John Textor peine à équilibrer les comptes de ses différents clubs, le propriétaire des Verts Larry Tanenbaum est plus serein que jamais.

Tanenbaum est deux fois plus riche que McCourt

Patron de l'AS Saint-Etienne via le fonds Kilmer Sports Ventures, le milliardaire canadien ne cesse d'accroître sa fortune grâce au sport et à sa société Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE). Une réussite qui en fait un homme fort dans son pays ainsi que dans le monde selon le célèbre magazine économique Forbes. MLSE est valorisé à 8 milliards de dollars (7 milliards d'euros). De quoi offrir une énorme fortune personnelle au Canadien.

En trois mots qui ne changeront jamais… ALLEZ LES VERTS ! 💚 pic.twitter.com/21i77lG5oP — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 19, 2025

Selon le dernier classement Forbes, Larry Tanenbaum possède 2,5 milliards d'euros. Il est ainsi la 37e fortune du Canada et la 1315e fortune mondiale. Une richesse qui apparaît encore plus impressionnante quand elle est rapportée à l'échelle de la Ligue 1. Le boss de l'ASSE est deux fois plus riche que son homologue américain Frank McCourt. Le propriétaire de l'OM ne possède « que » 1,2 milliard d'euros. Cela renforce logiquement les regrets des supporters stéphanois, dépités par la saison difficile de leur club dont l'effectif est jugé bien trop faible pour exister dans l'élite.