L'ASSE a trouvé le défenseur idéal en Ligue 2

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L'ASSE est au travail pour bâtir un effectif performant en Ligue 2. Le club stéphanois souhaite faire venir des joueurs aguerris à ce championnat et ont jeté leur dévolu sur le latéral droit Tony Strata.

L' AS Saint-Etienne ne veut pas répéter les erreurs du passé. L'été dernier, le club stéphanois n'a sans doute pas fait ce qu'il fallait au mercato pour recruter des joueurs rompus aux joutes de la Ligue 1 et les conséquences ont été terribles avec une relégation en fin de saison. Cette fois, les Verts souhaitent bâtir leur effectif avec des joueurs qui connaissent le championnat. Il y a donc fort à parier que plusieurs joueurs rodés à la Ligue 2 seront ciblés par l'ASSE cet été. Un premier nom est évoqué par Le Progrès, celui du latéral droit Tony Strata. Même s'il est jeune (20 ans), il dispose d'une expérience solide du championnat avec 46 matchs disputés en Ligue 2 lors des deux dernières saisons sous les couleurs de l'AC Ajaccio.

Capable de dépanner à gauche si besoin et décrit comme rapide et combatif, il est rapportant à un peu moins d'un million d'euros sur le marché des transferts. Une belle opportunité existe donc avec Strata, dont le contrat avec le club corse expire en juin 2027. Les Verts, bien décidés à se montrer actifs assez rapidement durant ce mercato, semblent très chauds sur l'international espoirs roumains né à Marseille. Il ne reste plus qu'à voir si l'ACA sera ouverte à son départ et si oui, pour quelle somme. Saint-Etienne semble en tout cas bien décidé à avancer sur son cas afin de renforcer une défense en très grande difficulté la saison dernière en Ligue 1, un secteur de jeu sur lequel Eirik Horneland sera intraitable avec ses dirigeants durant le mercato.