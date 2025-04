L'ASSE a peur pour sa peau, Reims aussi

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne est plus que jamais menacée d'une descente en Ligue 2 suite à son revers à Strasbourg ce week-end. Les Verts ont encore de l'espoir mais ils devront afficher des ressources énormes pour se sauver.

Alors que les Verts n'ont plus que trois rencontres à jouer en Ligue 1, l'inquiétude est énorme chez leurs supporters. L'ASSE est actuellement 17e du championnat, à un point du barragiste Le Havre et trois points de la première équipe sauvée, à savoir Angers. Les Stéphanois affronteront lors de leurs derniers matchs Monaco, le Stade de Reims et Toulouse. Si une victoire contre le club de la Principauté s'annonce complexe, il faudra en revanche tout donner pour venir à bout de Reims, également en difficulté. Contre Montpellier ce dimanche, les Champenois n'ont pu faire mieux que match nul. La crise couve toujours au SDR. Une bonne chose pour l'AS Saint-Etienne, qui compte actuellement 6 points de retard sur Reims.

Encore un espoir pour l'ASSE ?

Il y a quelques heures devant la presse, le coach rémois, Samba Diawara, a même tenu à faire part de son inquiétude, alors que ses troupes n'ont pas encore pris conscience de l'état de la situation : « Je pense qu’on s’est laissé griser par les derniers résultats. Et à partir du moment où on baisse le curseur, on devient une équipe faible. On l’a été pendant très longtemps durant la saison et c’est pour ça qu’on se retrouve à lutter pour notre avenir. (...) Si on joue de cette façon, en termes de qualité de jeu, si on a cette mentalité, il faudra juste espérer que nos adversaires fassent moins bien que nous et ne nous rattrapent pas. Mais de cette façon-là, on ne peut rien espérer. Et je ne parle même pas de la Coupe de France. En jouant comme aujourd’hui, les joueurs ne seront pas sur le terrain pour la finale ». Le Stade de Reims a donc une fin de saison chargée à venir, avec un maintien à sécuriser en Ligue 1 et une finale de Coupe de France à jouer contre le PSG. Attention à ne pas tout gâcher.