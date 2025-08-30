L'ASSE a deux offres pour son attaquant international

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

En tête de la Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a hâte que le mercato se termine. A deux jours de la fermeture de la période des transferts, les Verts pourraient se séparer provisoirement de leur ailier international néo-zélandais.

Si du côté de Geoffroy-Guichard l'attention se focalise surtout sur le dossier Lucas Stassin, pour qui Brentford est prêt à faire une grosse offre, le cas Ben Old est également étudié par les dirigeants de l'ASSE. Sous contrat avec Saint-Etienne jusqu'en 2028, l'attaquant néo-zélandais pourrait être prêté, et deux clubs étrangers sont disposés à l'accueillir cette saison, ce qui pourrait permettre au joueur de 23 ans d'avoir du temps de jeu. Selon le compte spécialisé Transfert Radar, l'opération pourrait rapidement se finaliser, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne voulant surtout s'assurer que Ben Old ne rejoindra pas un club où il sera sur le banc. Si le natif d'Auckland part d'ici lundi 20 heures, ce sera pour prendre de l'expérience, et pas jouer les remplaçants de luxe.

L'ASSE veut des garanties

« Deux clubs sont en négociations avec Saint-Etienne pour le prêt sec de Ben Old. Le joueur est ouvert à l’idée d’être prêté pour revenir plus fort dans le Forez l’été prochain Les négociations portent surtout sur le temps de jeu du joueur. Comme évoqué par PeupleVert, Charleroi veut absolument se faire prêter l’ailier stéphanois et négocie avec le board stéphanois. Un autre club étranger essaye de concurrencer le club belge », précise l'insider. Une issue positive semble probable dans ce dossier, Eirik Horneland n'ayant pas l'intention de bloquer l'ailier néo-zélandais, qui n'a joué que 70 minutes lors des trois premiers matchs de la saison de Ligue 2, mais a tout de même marqué un but. La saison passée, Ben Old avait été victime d'une grave blessure au genou qui l'avait éloigné plusieurs mois des terrains.