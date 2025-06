Il reste deux mois à Chelsea et signe à l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Pour coller au style de leur coach Eirik Horneland, les Verts ont décidé de foncer sur un préparateur physique confirmé en Angleterre, malgré le fait qu'il venait de revenir à Chelsea.

L’AS Saint-Etienne continue de bouger à tous les niveaux pour ne pas subir cette relégation en Ligue 2 et se donner les moyens de remonter rapidement. Dans l’effectif, il y a déjà pas mal de mouvements, et cela secoue aussi au niveau du staff technique. Ainsi, l’insider Yass42 dévoile que David Tivey va intégrer le staff de l’effectif professionnel en tant que préparateur physique, afin d’aider le club du Forez à franchir un cap dans ce domaine. A 33 ans, ce technicien anglais a notamment oeuvré plusieurs fois à Chelsea et dans les équipes de jeunes de la sélection anglaise, en plus de passages à Nottingham Forest ou Swansea.

Le style Horneland a besoin de lui

Du nouveau dans le staff l’ancien préparateur physique n’est plus la, le nouveau et bienvenu à lui David tivey anciennement à chelsea en u21.#ASSE — Yass42 (@Yassine420420) June 19, 2025

Son dernier retour chez les Blues avait eu lieu le 15 mai dernier, où il avait été sollicité par le directeur de la performance du club londonien. Mais visiblement, l’histoire n’a pas duré plus de deux mois et le voilà qui débarque à Saint-Etienne pour remplacer Benjamin Guy, qui était jusque-là en charge de la préparation du groupe professionnel. L’une des missions de David Tivey sera aussi d’amener à la maturité physique les jeunes du club, afin qu’ils puissent apporter leur pierre à la saison en Ligue 2 de l’ASSE. Une volonté qui rejoint aussi celle d’Eirik Horneland, qui n’a pas caché qu’il avait une grande exigence sur l’état physique de ses joueurs, et qu’il n’a pas pu présenter tout ce qu’il voulait proposer la saison dernière pour cette raison également.