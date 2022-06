Feu vert pour la vente de l'ASSE

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Quelques jours seulement après l’Olympique Lyonnais, l’AS Saint-Etienne pourrait à son tour être vendu.

Le serpent de mer de la cession des Verts était mis sur pause ces derniers jours, notamment en raison de l’attente des éventuelles sanctions à l’encontre du club du Forez après les graves incidents ayant suivi la rencontre contre l’AJ Auxerre. Une bonne excuse pour tout le monde, sachant que cela pouvait faire baisser le prix de la vente, tandis que les propriétaires actuels, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, ont du mal à se décider à vendre leurs parts. Désormais, la sanction est tombée, et ce de manière définitive puisque l’ASSE ne fera pas appel des 3 points de pénalité.

60 à 80 millions d'euros

Avec cette sanction jugée comme mesurée, l’Américain David Blitzer va pouvoir passer à l’action, et finaliser son offre de rachat selon RMC. Le média sportif assure qu’un montant compris entre 60 et 80 millions d’euros va permettre de récupérer le club de Saint-Etienne, même si tout sera très loin d’aller dans les poches des propriétaires. Il faudra en effet éponger les dettes et finaliser l’achat des actifs du club.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

Cette arrivée de l’homme d’affaires américain va en tout cas donner du sang neuf en ce qui concerne la direction du club, même si les dernières décisions en ce qui concerne le secteur sportif et le marché des transferts ne seront pas remises en cause. Les nouveaux dirigeants font confiance aux équipes en place, même s’il n’est pas impossible qu’il place des pions à eux dans l’organigramme. Résultat, les discussions se poursuivent même si l’offre concrète n’est toujours pas tombée. Elle est attendue officiellement en début de semaine prochaine, pour déboucher en cas d’accord à un rachat dans le courant de l’été.