Ekwah sèche l’entraînement, l’ASSE le protège

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Satisfaite du rendement de Pierre Ekwah la saison dernière, l’AS Saint-Etienne a finalement levé l’option d’achat de son prêt. Ce transfert chez les Verts n’était pas le scénario souhaité par le milieu de terrain. Peu attiré par la Ligue 2, le Stéphanois sèche l’entraînement depuis un mois, sans pour autant s’attirer les foudres de ses dirigeants.

Drôle de situation à l’AS Saint-Etienne. Suite à son prêt la saison dernière, Pierre Ekwah pensait repartir à Sunderland qui fait son retour en Premier League. Le milieu de terrain ne s’attendait pas à voir le club stéphanois lever l’option d’achat au dernier moment. Rien n’a été officialisé. Mais les Verts ont bien accepté de payer les 6 millions d’euros (plus 1 million d’euros en bonus) pour conclure son transfert définitif.

ASSE : Il part au clash un mois après sa signature https://t.co/J2VJvGuu3J — Foot01.com (@Foot01_com) July 17, 2025

Ce rebondissement a surpris le principal intéressé. En réalité, l’opération l’a même déçu. Alors que ses coéquipiers ont repris l’entraînement le 19 juin, c’était il y a un mois, Pierre Ekwah ne s’est toujours pas présenté. Le Français a décidé de sécher la reprise, sans doute parce qu’il ne s’imagine pas évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Le milieu désormais engagé jusqu’en 2028 est effectivement convoité par plusieurs formations européennes. Son boycott peut être considéré comme une manière d’inciter ses dirigeants à le transférer.

L'ASSE lui laisse du temps

Autrement dit, Pierre Ekwah a lancé un bras de fer contre ses supérieurs et s’expose logiquement à une sanction. Sauf que l’AS Saint-Etienne a choisi de gérer cette affaire d’une autre manière. Au lieu de le punir, la direction stéphanoise a entamé des discussions avec son joueur. Le club préfère lui laisser le temps d’accepter sa situation et l’autorise à reprendre l'entraînement lorsqu’il sera prêt, explique Ici Saint-Etienne Loire. On peut tout de même se demander si Pierre Ekwah compte revenir alors que la saison de Ligue 2 débute dans trois semaines.