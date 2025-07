Ebenezer Annan à l'ASSE, c'est la douche froide

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Annoncé tout proche de l’ASSE ces dernières heures, le latéral gauche ghanéen Ebenezer Annan est finalement encore loin de Saint-Etienne.

Club de Ligue 2 le plus actif sur le marché des transferts et de loin, l’AS Saint-Etienne n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Les Verts ont déjà frappé fort avec les recrutements de Cardona, Lamba, Jaber ou encore Bernauer. Les dirigeants stéphanois souhaitent continuer à renforcer l’effectif d’Eirik Horneland, notamment dans le secteur défensif. A ce poste, un accord quasi-total a été annoncé ces dernières heures pour la venue d’Ebenezer Annan, latéral gauche international ghanéen de 22 ans en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade pour un peu plus de 2 millions d’euros. Un renfort qui a tout de la bonne pioche sur le papier, mais l’opération n’est pas encore bouclée à 100% selon le compte Transfert Radar, qui se veut très prudent et qui alerte sur un possible revirement de situation.

Prudence dans le dossier Ebenezer Annan

Un défenseur international arrive à l'ASSE https://t.co/jNnL7E1Lv4 — Foot01.com (@Foot01_com) July 30, 2025

« Concernant Ebenezer Annan, latéral gauche de l’Etoile Rouge de Belgrade, nous n’obtenons aucune confirmation de sa venue à l’heure actuelle. Au contraire, nous avons eu quelques contradictions. Nous sommes actifs sur ce dossier assez difficile à cerner. Plus d’informations à venir » a publié le compte spécialisé sur X. De quoi refroidir les supporters de l’AS Saint-Etienne, jusqu’à présents plutôt emballés par le mercato réalisé par leur direction et qui voyait d’un très bon oeil la potentielle signature de ce latéral gauche ghanéen. Rien n’est encore perdu mais les choses ne sont finalement pas si avancées que cela pour la signature d’Ebenezer Annan. Un dossier à suivre de très près dans les heures à venir alors que la presse serbe semblait plutôt affirmative quant à l’existence d’un accord quasiment ficelé entre toutes les parties pour la signature du latéral de l’Etoile Rouge de Belgrade à Saint-Etienne.