Dupraz et l'ASSE, « un dresseur d’ours aurait fait mieux »

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Pascal Dupraz a échoué dans sa mission de sauvetage de l’ASSE, le club forézien ayant été relégué en Ligue 2 dimanche soir.

Battu aux tirs au but par Auxerre dimanche soir, Saint-Etienne est officiellement en Ligue 2. Après le match, l’ASSE a été plongée dans un profond chaos avec un envahissement de la pelouse dès le coup de sifflet final. Le jour d’après est rude pour Saint-Etienne et pour Pascal Dupraz, qui croyait dur comme fer en la capacité de son équipe à se maintenir en Ligue 1. L’ancien entraîneur d’Evian, de Caen et de Toulouse a finalement échoué dans sa mission. Et ce n’est absolument pas une surprise pour Daniel Riolo, lequel a littéralement dézingué Pascal Dupraz sur l’antenne de RMC après la relégation de Saint-Etienne en seconde division. Sans pitié avec son ancien collègue de la radio, Daniel Riolo s’est ouvertement demandé s’il y aurait encore des dirigeants à l’avenir pour confier une équipe à Pascal Dupraz, lequel n’est même pas un entraîneur de football à ses yeux. C’est ce que l’on appelle critiquer sans y aller avec le dos de la cuillère de la part du consultant de l’After Foot.

Daniel Riolo dézingue Pascal Dupraz

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

« Saint-Etienne, cela fait des années que ça ne va pas. Ce serait facile pour moi de parler de « Buspraz » mais bon quand tu fais sans arrêt des choix aussi catastrophiques et que de ne pas prendre un entraîneur de foot c’est mieux pour te maintenir, ne prends pas un entraîneur de foot. Prends un dresseur d’ours, un homme de cirque, un jongleur et essaie de jouer au foot avec ça. Est-ce qu’il faut être surpris ? D’un côté on a Jean-Marc Furlan qui a dédié sa vie à la réflexion du football et au management et qui a beaucoup été moqué par Dupraz qui s’est aussi moqué de Gastien et de tous ces mecs qui essaient de créer des choses. Là, il prend une porte dans la gueule. Est-ce que c’est la dernière ? Je ne sais pas, il y a encore des dirigeants pour confier une équipe de football à ce mec-là ? » a lancé un Daniel Riolo sans pitié avec Pascal Dupraz, et qui est bien content de voir les idées de Jean-Marc Furlan triompher face à celles de l’entraîneur de Saint-Etienne. Face à une telle attaque, la réponse du Savoyard devrait rapidement tomber même si ce lundi, Pascal Dupraz a sans doute d'autres chats à fouetter.