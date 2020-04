ASSE : Zéro doute, Saliba va tenir la baraque à Arsenal

Dans : ASSE.

Le 25 juillet dernier, Arsenal recrutait officiellement William Saliba pour 25 ME avant de le prêter un an à Saint-Etienne.

La saison prochaine, l’international espoirs français effectuera ses grands débuts avec les Gunners. Et au vu de la faiblesse de la défense d’Arsenal cette saison, il y a de grandes chances que le Stéphanois devienne rapidement un titulaire. En vérité, cela fait même peu de doutes pour Bacary Sagna, lequel a passé sept ans au sein du club londonien et qui est donc très bien placé pour évoquer l’intégration de Saliba à Arsenal. Très confiant, l’international français a estimé dans une interview accordée à Goal que William Saliba a toutes les qualités requises pour rapidement devenir l’un des tous meilleurs défenseurs de Premier League.

« D'abord, il devra s'adapter au football anglais. Il est une grande perspective pour l'avenir mais Arsenal a besoin de lui directement. Il en est probablement conscient, mais il a beaucoup de qualités et il apprendra vite. J'espère qu'il réalisera de bonnes choses et deviendra l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Premier League. Il est très confiant dans sa défense, il n'a pas peur de se retrouver en un contre un et la plupart du temps il remporte les duels, ce qui est la meilleure qualité d'un défenseur. Vous avez besoin d'une certaine sécurité, vous avez besoin d'une certaine présence. Et il l'a. Pour lui, rester dans la ligue française après avoir signé pour Arsenal était la meilleure décision qu'il pouvait prendre car il savait qu'il allait changer pour un plus grand club, mais il savait qu'il devait améliorer ses performances » a indiqué Bacary Sagna, très optimiste pour William Saliba, lequel découvrira dans quelques mois l’intensité de la Premier League. Au défenseur de l’ASSE de prouver qu’il a le talent et le caractère nécessaire pour tenir le choc.