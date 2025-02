L1 ‍: Rennes enfonce l'ASSE, l'effet Beye se poursuit

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 21e journée

Stade Geoffroy-Guichard

ASSE-Rennes 0-2

Buts : Kalimuendo (15e), Nagida (85e)

Dans un match très important pour le maintien, Rennes est allé gagner à Saint-Etienne 2-0. Un succès logique qui permet aux Bretons de se donner un bon bol d'air et à Habib Beye de décrocher une deuxième victoire de rang.

Après le succès contre Strasbourg, le Rennes d'Habib Beye passait un test très attendu à Saint-Etienne. Les Verts ont su dominer plusieurs adversaires directs dans leur Chaudron cette saison. Néanmoins, ils tombaient sur un os Rouge et Noir. Le Stade Rennais était supérieur en première mi-temps. Kalimuendo ouvrait logiquement le score sur un superbe débordement d'Assignon. Avec une meilleure efficacité de Blas et d'Al Tamari, les Bretons auraient pu tuer le match dès le premier acte. L'ASSE était elle totalement inoffensive. C'était meilleur pour les hommes d'Horneland après le repos, surtout grâce à Davitashvili. Le Géorgien poussait Samba à faire ses premiers arrêts. Néanmoins, Rennes restait au-dessus et finissait le match en boulet de canon.

📈 Les stats à la pause de ce #ASSESRFC 📊 !



Un avis sur ces 45 minutes de jeu 👀 ? pic.twitter.com/rzLgloRcLq — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) February 8, 2025

Après un arrêt salvateur de Larsonneur devant Al Tamari (73e), les Rennais pliaient le match via Nagida qui profitait d'un alignement catastrophique de la défense stéphanoise. Grâce à ce succès, Rennes remonte au 11e rang. Saint-Etienne reste 16e avec 3 points de retard sur Nantes et avec Le Havre, 1 point derrière, dans le rétroviseur.