ASSE : Villas-Boas offre un étonnant cadeau à Puel

Dans : ASSE.

L'OM et l'ASSE ont beau être des rivaux historiques en Ligue 1, cela n'empêche pas les beaux gestes. Et André Villas-Boas a tenu à saluer la performance de son confrère Claude Puel.

Même s’ils sont rivaux pendant 90 minutes, les entraîneurs de football ne sont pas des ennemis jurés en dehors des terrains, et c’est tant mieux. Alors, jeudi soir, en marge du match entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Etienne, qui valait pourtant son pesant d’or, André Villas-Boas a tenu à montrer à Claude Puel toute l’estime qu’il avait pour son parcours d’entraîneur. En effet, face à l’OM, le coach de l’ASSE fêtait son 600e match sur le banc d’une formation, de quoi montrer sa longévité dans un métier parfois très rude. Le technicien portugais du club phocéen a donc offert un maillot de l’Olympique de Marseille floqué du numéro 600 à son homologue stéphanois.

Claude Puel a apprécié ce geste et dans Le Progrès il a reconnu avec malice que ce n’était pas le premier maillot de l’Olympique de Marseille qu’il récupérait ainsi. « J’ai déjà un maillot de l’OM, celui de Jordan Amavi, qu’il m’a offert la saison dernière en souvenir de Nice. Je rends du plaisir à croiser des joueurs que j’ai pu lancer, c’est toujours sympa. C’est un maillot de l’OM, oui, je le prends. Il est offert par des personnes que j’apprécie. Et puis Marseille est un club magnifique », a confié l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, qui fait ainsi passer un message très clair. On imagine mal ce que cela aurait pu donner si Claude Puel avait célébré son 600e match comme entraîneur lors d’un OL-ASSE au Groupama Stadium.