ASSE : VAR, mercato, SMS… Gasset n’est pas loin de crier au complot

Dans : ASSE, Ligue 1.

Trois jours plus tard, l’AS Saint-Etienne n’a toujours pas digéré la défaite contre le Paris Saint-Germain (0-1) dimanche. Il faut dire que les circonstances ne sont vraiment pas favorables pour les Verts, victimes d’une hécatombe.

En plus de Mathieu Debuchy, Valentin Vada, Yannis Salibur et Romain Hamouma, tous à l'infirmerie, Kévin Monnet-Paquet s’est gravement blessé au genou et manquera le reste de la saison. Ajoutez à cela le clash remporté par Ole Selnaes pour partir en Chine, ainsi que le texto de Bernard Caïazzo maladroitement envoyé à Frédéric Paquet, et l’on obtient un contexte particulièrement difficile avant le déplacement à Dijon vendredi. Ce qui explique l’appel lancé par Jean-Louis Gasset.

« Je veux que tout le club reste concentré sur la fin de championnat malgré tous les obstacles qui se mettent en travers de notre route. Concentré et concerné, a insisté l’entraîneur stéphanois. Il y a beaucoup d’obstacles, de discussions, de blessures. Il y a la VAR, le mercato. Que tout le club reste bien concerné et concentré. Il nous reste 13 matchs et trois mois de compétition. J’en appelle à l’union sacrée. On n’a pas de temps à perdre avec tous ces ragots. » A six points du podium, l’ASSE a une belle deuxième partie de saison à disputer.