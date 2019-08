ASSE : Une première ratée dans le Chaudron, Printant fait la moue

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ghislain Printant, entraîneur de l’ASSE, après le match nul contre Brest (1-1) : « Il y a de la déception de ne pas avoir gagné. Le Stade Brestois a su profiter d’un trou d’air pour marquer. Mais, même mené, on a gardé de la lucidité pour aller égaliser. Si on l’avait fait un peu avant, il y aurait eu la place de l’emporter. Il a manqué de la justesse technique pour les mettre davantage en difficulté. Ouvrir le score nous aurait fait du bien car on avait la maîtrise de la rencontre. À l’image de l’équipe, Denis Bouanga avait la volonté de gagner ce premier match devant notre public. Il était très malheureux de rater l’égalisation quelques secondes avant son but. Il n’a pas lâché ».