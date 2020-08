ASSE : Une offre tombe, elle ne fait rêver personne

Dans : ASSE.

Claude Puel a décidé de faire du tri dans son effectif après la finale de la Coupe de France, et cela a donné lieu à quelques situations tendues.

Néanmoins, la réalité est là, et l’entraineur stéphanois entend bien faire de la place dans son effectif, pour baisser la masse salariale, rajeunir le groupe, et ensuite recruter un ou deux joueurs de son choix. Et cette semaine, l’ASSE a reçu une offre pour un joueur qui s’est vu annoncer que son temps de jeu serait très réduit cette saison. Il s’agit de Wahbi Khazri, qui était il n’y a pas si longtemps un homme fort de Saint-Etienne, mais qui a perdu ce statut ces derniers mois. L’attaquant tunisien fait l’objet d’une offre de prêt avec option d’achat de la part de Trabzonspor.

La formation turque occupe le haut du pavé dans son championnat, mais a été privé de Coupe d’Europe par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. L’offre est réelle, annonce l’informateur Manu Lonjon, qui met toutefois en doute l’intérêt de Khazri à rejoindre une équipe qui sera privée de matchs européens pour la saison à venir. Financièrement, ce ne serait pas l’affaire du siècle pour les Verts, qui espéraient un transfert à hauteur de 8 ME, et misent désormais sur une option d’achat automatique liée à ce prêt, pour éviter de voir l’ancien rennais revenir dans un an. En attendant, l’attaquant tunisien est poussé vers la sortie, lui qui n’a pas participé au dernier stage de l’ASSE en vue de préparer la saison.