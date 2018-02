ASSE : Une mauvaise nouvelle se confirme pour le mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L'AS Saint-Étienne s'est bien relancée en 2018, le mercato hivernal XXL fait par les dirigeants stéphanois ayant remis l'équipe de Jean-Louis Gasset dans le bon sens. Mais du côté de l'ASSE, on planche déjà sur la prochaine saison, nombreux étant les joueurs en fin de contrat ou seulement prêté jusqu'à la fin de l'actuel championnat. Et dans la pile des dossiers, il y en a un qui commence à sentir le roussi pour les Verts, c'est celui de Jonathan Bamba. Car à l'entame des derniers mois de son contrat avec l'AS Saint-Étienne, la situation ne semble plus du tout évoluer.

Autrement dit, Jonathan Bamba va très probablement quitter l'ASSE sans lui rapporter un seul centime. Et du côté des dirigeants stéphanois, on ne cache pas que les discussions sont à l'arrêt. « Il n’y a rien de neuf, ça ne bouge pas », a confié, dans Le Progrès, un proche du dossier. Et s'il n'y a rien de neuf, le quotidien régional affirme que c'est parce que le clan Bamba avait décidé qu'une prolongation n'était plus à l'ordre du jour, plusieurs clubs européens étant à l'affût concernant le jeune attaquant de 21 ans formé à l'AS Saint-Étienne. Jonathan Bamba n'est pas le premier ni le dernier à faire ce genre de choix, les clubs formateurs doivent désormais s'y faire.