ASSE : Une énorme liste d'absents pour l'ASSE contre Nîmes !

Dans : ASSE, Coupe de la Ligue, Nîmes.

Après avoir concédé le match nul en championnat contre Nîmes vendredi soir (1-1), Saint-Etienne se prépare à un nouveau déplacement dans le Gard mercredi, cette fois en Coupe de la Ligue. Et pour ce match, c’est une équipe de l’ASSE très renouvelée qui devrait se présenter sur la pelouse du Stade des Costières puisque Jean-Louis Gasset a annoncé en conférence de presse l’absence de plusieurs cadres dont Debuchy, Khazri ou encore Perrin.

« Au niveau du groupe, on sera privés de Gabriel Silva, qui travaille toujours pour être prêt, de Beric, qui souffre d’une petite entorse, de Debuchy, de Khazri et de Perrin qui vont aussi rester à Saint-Etienne. On récupère tout de même Romain Hamouma. On va essayer de bien maîtriser les deux matches de cette semaine et gérer au mieux l’effectif pour les gagner. Attention, on ne fait pas l’impasse. Les coupes sont importantes ici. On va essayer de gérer au mieux l’effectif pour gagner les deux matches » a prévenu Jean-Louis Gasset, pour qui briller en Coupe de la Ligue est important, même si plusieurs joueurs seront au repos. Il y a quand même fort à parier qu’en cas de déconvenue à Nîmes, beaucoup vont lui reprocher d’avoir fait l’impasse même si le principal intéressé jure que ce n’est pas le cas.