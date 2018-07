ASSE : Une bonne nouvelle tombe pour Yann M'Vila

Dans : ASSE, Mercato.

Débarqué à l'AS Saint-Etienne durant le dernier mercato hivernal, Yann M'Vila devrait bien poursuivre son aventure chez les Verts.

Plutôt en jambes pendant cette préparation estivale, comme son match amical face à l'OM a pu le prouver vendredi dernier (1-0), Yann M'Vila devrait logiquement faire le bonheur de Sainté une saison supplémentaire, et sans ambiguïté. À l'aise sous les ordres de Jean-Louis Gasset, le milieu de terrain de 28 ans est effectivement en passe d'allonger son bail avec Saint-Etienne. Selon Yahoo Sport, M'Vila « devrait prolonger son contrat à l’ASSE dans les prochains jours ».

Actuellement lié au club du Forez jusqu'en 2019, le joueur formé à Rennes pourrait donc voir plus loin en signant pour deux ans ou plus, afin de débuter la saison 2018-2019 avec l'esprit tranquille. Une potentielle bonne nouvelle pour lui, mais aussi pour les Verts, qui auront une possible plus-value à la clé en vue de l'été prochain si M'Vila décidait de partir en cas de bonnes performances au cours des prochains mois.