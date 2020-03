ASSE : Un ultimatum de Puel ? Saint-Etienne éteint vite la polémique

Dans : ASSE.

Agacé par l’intrusion de Roland Romeyer dans les décisions sportives, l’entraîneur Claude Puel aurait menacé de quitter l’AS Saint-Etienne en fin de saison. Une information officiellement démentie.

Comme on pouvait s’y attendre, l’article du journal L’Equipe n’a pas plu à l’AS Saint-Etienne. Dans son édition du jour, le quotidien sportif évoque un coup de pression de l’entraîneur Claude Puel, prêt à quitter le club stéphanois si Roland Romeyer continue d’intervenir dans le domaine sportif. Finalement, le président du directoire aurait accepté de se faire plus discret selon nos confrères, qui ont reçu une réponse sèche de la part de l’ASSE.

« L’AS Saint-Etienne déplore les faits erronés et la polémique, inutile en cette période de crise sanitaire, diffusés par L’Equipe, peut-on lire sur le site officiel des Verts. A ce jour, les dirigeants de l’ASSE sont animés par la seule volonté de prendre les mesures nécessaires à la protection des 300 salariés du club et à la sauvegarde de l’institution. Les relations de travail quotidiennes entre toutes les composantes du club attestent d’une cohésion sans faille dans la gestion des différents dossiers. »

Saint-Etienne se dit uni

« Cette unité de pensée et d’action vise aussi à assurer la pérennité économique de l’ASSE, fragilisée comme de très nombreuses entreprises dans ce contexte inédit et incertain. Joueurs, dirigeants, staffs et collaborateurs des différents services du club rêvent tous à une reprise des compétitions et à une belle finale de Coupe de France avec l’ensemble du Peuple Vert », a conclu le club plusieurs heures après la publication de l’information.