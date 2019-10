ASSE : Un n°9 recruté au mercato, pour quoi faire ?

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Depuis la venue de Claude Puel sur le banc, l’AS Saint-Etienne a retrouvé des couleurs en championnat avec sept points engrangés en trois matchs face à Lyon, Bordeaux et Amiens. Assurément, les Verts n’affichent pas encore un niveau de jeu exceptionnel. Mais il y a du mieux, et certains joueurs semblent déjà progresser sous la houlette de Claude Puel. C’est notamment le cas du jeune Charles Abi, 19 ans, et qui a les faveurs de l’ancien manager de Leicester à la pointe de l’attaque. Et pour Patrick Revelli, ancien attaquant de l’ASSE et candidat aux municipales à Saint-Etienne, Abi représente l’avenir des Verts en attaque.

Inutile donc de recruter à ce poste, comme cela a été suggéré ces derniers jours… « Entre Saliba et Fofana derrière, et Abi devant, ces trois-là apportent du sang neuf dans cette équipe. Ils ont gagné la Gambardella la saison dernière, et maintenant ils ont une chance à saisir. Pour Saliba, c'est déjà fait, mais les deux autres doivent lui emboîter le pas. Ce serait bien qu'Abi marque bientôt. Il fait un très bon match dimanche, en pesant sur la défense amiénoise. Il lui faut un peu plus d'expérience, un peu moins de fougue sur certains coups, il pourra jouer d'autres situations en étant plus malin. Je pense que Claude Puel va lui donner les bons tuyaux pour ça, et je suis certain qu'il va finir marquer » a confié sur EVECT l’ancien attaquant de Saint-Etienne, persuadé que Charles Abi peut faire le travail, épaulé par Robert Beric qui joue les supersubs depuis la venue de Claude Puel.