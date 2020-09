ASSE : Un montant record pour Fofana, c'est bien parti

Dans : ASSE.

Pour l’heure, le mercato de Saint-Etienne se déroule exactement comme le souhaitait le nouvel homme fort du club, à savoir Claude Puel.

Effectivement, l’ASSE a réalisé quelques bons coups sur le marché des transferts en recrutant des jeunes joueurs à fort potentiel comme c’est le cas d’Aouchiche ou de Krasso. Surtout, les Verts sont en passe de se délester de trentenaires à gros salaires. Yann M’Vila est proche d’un départ en Grèce tandis que Loïs Diony va lui rejoindre Angers. Reste maintenant à voir si Saint-Etienne va recevoir des offres pour les deux joueurs les plus cotés de l’effectif et que Claude Puel souhaite impérativement conserver, c’est-à-dire Denis Bouanga et Wesley Fofana. Le Gabonais semble plutôt parti pour rester mais l’incertitude demeure autour du défenseur central natif de Marseille.

Et pour cause, l’AC Milan a par exemple manifesté son intérêt pour le joueur de 19 ans. Mais c’est en provenance d’Angleterre que le danger pourrait arriver pour Claude Puel puisque selon les informations obtenues par le Daily Mail, Leicester est très chaud pour recruter Wesley Fofana au mercato. Malgré la crise sanitaire et financière, les clubs de Premier League demeurent très riches grâce à des droits télévisuels particulièrement juteux. C’est dans ce contexte que les Foxes seraient prêts à lâcher près de 25 ME pour obtenir le transfert de Wesley Fofana durant le mercato estival. A un tel prix, l’ASSE aura bien évidemment du mal à dire non. Mais en interne, on rêve de battre avec Wesley Fofana le record établi il y a un an au moment de la vente de William Saliba, transféré à Arsenal pour 25 ME plus 5 ME de bonus. Il faudra donc visiblement que Leicester revoit légèrement sa proposition à la hausse afin de faire craquer Saint-Etienne. Mais si ce départ programmé pourrait faire le bonheur du comptable de l’ASSE, il risque sérieusement de mettre Claude Puel en furie…