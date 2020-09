ASSE : Fofana jaloux du salaire d'Aouchiche au point de partir ?

Dans : ASSE.

Même s'il a prolongé jusqu'en 2024 avec l'AS Saint-Etienne, Wesley Fofana pourrait quitter les Verts lors de ce mercato, même si le club ne le souhaite pas trop.

C’est l’une des pépites de l’effectif stéphanois et du côté du duo Romeyer-Caïazzo on le sait, Wesley Fofana suscite l’intérêt de nombreux clubs européens prêts à dégainer une offre pour le défenseur central de l’AS Saint-Etienne. Et selon L’Equipe, Leicester pourrait même mettre 25ME sur la table afin de s’attacher le natif de Marseille. Mais du côté des dirigeants de l’ASSE on ne veut pas réellement envisager un départ de Wesley Fofana, conscients d’avoir là une vraie pépite. Cependant, si les Foxes poussent le curseur en ajoutant un ou deux joueurs dans l’opération, alors il se pourrait bien que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo réfléchissent à deux fois avant de refuser définitivement de vendre le défenseur central de 19 ans.

Quoi qu’il en soit l’AS Saint-Etienne a un gros atout dans les mains, à savoir que Wesley Fofana a prolongé son contrat avec les Verts jusqu’en 2024. Cependant, selon le quotidien sportif, si le défenseur de l’ASSE a une bonne relation avec Claude Puel, il n’aurait pas réellement apprécié de voir le tapis rouge financier déroulé par les dirigeants stéphanois à Adil Aouchiche pour qu’il rejoigne Saint-Etienne après avoir quitté le PSG. « Alors que Fofana a prolongé pour 75.000 euros brut mensuels, plus 450.000 euros de prime à la signature, l'ex-Parisien, seulement 4 matches en pro, a signé pour 80.000 euros, plus 4 ME à la signature. Fofana aurait pris ombrage de cette différence de traitement », explique Bernard Lions, qui précise que le joueur de l’ASSE se pose des questions sur le vrai niveau de son club cette saison.