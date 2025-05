ASSE ‍: Un miracle Stassin à Saint-Etienne ‍?

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Après des débuts difficiles sous le maillot de l'AS Saint-Etienne, Lucas Stassin est devenu un des cadors des Verts. Absent pour les ultimes matchs de la saison, l'attaquant est au coeur des rumeurs sur son avenir en Ligue 2, ou pas.

Blessé au pire moment, puisqu'il a manqué les trois derniers matchs de la saison de Ligue 1, Lucas Stassin pourrait donc avoir joué son dernier match sous le maillot de l'ASSE lors de la défaite des Verts à Strasbourg. Le jeune attaquant belge de 20 ans, recruté l'été dernier pour 10 millions d'euros s'est fait un nom, et on peut penser qu'il sera difficile pour les dirigeants stéphanois de le garder la saison prochaine alors que le club est retombé en Ligue 2. Pour Olivier Markarian, ancien dirigeant des Verts et lui-même candidat au rachat, avant la reprise par Kilmer Sports Venture, il n'est pas interdit de penser que Lucas Stassin restera à Saint-Etienne pour tenter de faire immédiatement remonter le club en Ligue 1. C'est un choix qui dépend d'abord de l'ASSE.

Stassin à Saint-Etienne pour remonter en Ligue 1 ?

ASSE : Stassin fait une promesse avant le mercato https://t.co/XevluRrOB9 — Foot01.com (@Foot01_com) May 13, 2025

S'exprimant dans une émission sur Carton Rouge TV, média consacré à l'AS Saint-Etienne sur Youtube, l'homme d'affaires pense que les Verts peuvent parvenir à conserver leur attaquant vedette. « Si Lucas Stassin jouera en Ligue 2 ? Aujourd'hui, retenir un joueur contre sa volonté, c'est compliqué. La grande différence par rapport à il y a un an, c'est qu'aujourd'hui, le club en a les moyens de le garder. Quand tu es dans une situation où la vente est une nécessité, l'approche de ton actif, elle n'est pas la même. Avant, ce genre de vente était une nécessité, ce n'est pas une envie. Personne n'aime vendre son meilleur actif. Après, il y a des prix qui ne se refusent pas. La vraie question, c'est, est-ce que ces jeunes joueurs auront envie, mentalement, de rester une saison de plus pour le vrai challenge de la remontée en Ligue 1 ou iront vers plus de facilité à court terme ? La vraie balance va jouer d'homme à homme, est-ce que t'es prêt à ce challenge avec nous et à rester ? Parce qu'économiquement, ce n'est pas une urgence de vendre. Il faudra trancher », prévient Olivier Markarian.