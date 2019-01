ASSE : Un mercato blanc à Sainté, Denis Balbir vote pour

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L’hiver dernier, Saint-Etienne avait été le club français le plus actif sur le marché des transferts en recrutant Paul-Georges Ntep, Neven Subtoic, Mathieu Debuchy et Yann M’Vila. Un recrutement 4 étoiles qui avait permis aux Verts de se sauver et même plus, l’ASSE ayant terminé toute proche des places européennes. Bien lancée en ce début de saison, l’équipe de Jean-Louis Gasset n’a pas vraiment besoin de renfort durant ce marché des transferts de janvier. Et selon Denis Balbir, il serait même souhaitable qu’il n’y ait pas trop de chamboulement. Même si le chroniqueur de But Football Club estime qu’un latéral droit supplémentaire ne serait pas de trop.

« Bien sûr, concernant certains postes, Jean-Louis Gasset doit faire preuve d’inventivité et de bricolage. En ce moment, Kevin Monnet-Paquet dépanne bien à droite dans l’attente du retour de Mathieu Debuchy. Maintenant, cela reste quand même très marginal comme souci chez les Verts. S’il y a des besoins sur ce marché des transferts, cela concerne vraiment une seule arrivée et je ne pense pas que celle-ci soit fondamentale à la réussite ou non de cette fin de saison. Contrairement à l’AS Monaco qui mène un gros Mercato pour se sauver, Saint-Etienne n’est plus dans la situation compliquée de l’an passé » a expliqué le journaliste, confiant pour la deuxième partie de saison de l’AS Saint-Etienne. A l’image des supporters stéphanois, ravis du parcours de leur équipe jusqu’à maintenant…