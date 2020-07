ASSE : Un international algérien dans le viseur de Puel !

Dans : ASSE.

Sur le point de recruter le meneur de jeu parti du PSG en fin de contrat Adil Aouchiche, l’AS Saint-Etienne cherche encore son bonheur au sein de son animation offensive.

La preuve, Claude Puel travaille sur la venue de Youssef Belaïli. Ce meneur de jeu algérien de 28 ans est en grand froid avec son club d’Al-Ahli SC, puisqu’il a connu toutes les peines du monde à revenir dans le championnat d’Arabie Saoudite, assurant que les conditions sanitaires n’étaient pas respectées au coeur de la crise du Covid-19, avant de manquer son vol de retour. Après bien des tourments, le Fennec aux 17 sélections a consenti à revenir dans le club de la ville de Djeddah, à condition d’avoir l’assurance de ses dirigeants de lui trouver un point de chute en Europe. Et cela serait bien parti puisque, selon le média algérien Compétition, une offre d’échange serait à l’étude, sans préciser la teneur sur le plan financier, ou du joueur amené à rejoindre le championnat saoudien.

Offre réelle ou coup de pression d’agent, tout est encore possible dans ce dossier qui s’annonce de toute façon complexe, le joueur entretenant une relation sulfureuse avec son club d’Al-Ahli. En plus de cela, deux autres formations, Nîmes et Galatasaray, surveillent Belaïli et espèrent donner une vraie chance en Europe à celui qui avait signé à Angers en septembre 2017, mais n’était resté que quelques mois sans jouer au SCO avant de repartir pour la Tunisie. Un parcours chaotique donc, mais le meneur de jeu est certainement resté dans le viseur de plusieurs recruteurs, notamment lors de ses performances à la Coupe d’Afrique des Nations 2019, où il avait participé au sacre des Fennecs avec deux buts importants inscrits dans la compétition, contre le Sénégal en poule et contre la Guinée en 1/8e de finale.