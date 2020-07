ASSE : 4 ME pour Aouchiche, les Verts c'est pas le Qatar

Dans : ASSE.

Après avoir refusé de signer son premier contrat professionnel en faveur du PSG, le prometteur Adil Aouchiche doit s’engager à Saint-Etienne.

Les Verts tiennent leur premier beau coup du mercato estival. En discussions depuis plusieurs semaines, la venue d’Adil Aouchiche est sur le point de se concrétiser. Le joueur arrive libre en provenance du PSG, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il est totalement gratuit pour Saint-Etienne. Ces derniers jours, une prime à la signature de 4 ME et un salaire avoisinant les 100.000 euros mensuels circulaient dans la presse pour Adil Aouchiche chez les Verts. Des chiffres largement gonflés selon le média forézien Peuple Vert…

« Concernant Aouchiche, les montants annoncés sont ceux évoqués sous l'ère David Wantier (ndlr : ancien directeur sportif de Saint-Etienne). Le dossier a depuis évolué et on est sur des montants qu'il faut approximativement diviser par deux. Nous communiquerons une fois la signature actée » peut-on lire. Autrement dit, Saint-Etienne est parvenu à convaincre Adil Aouchiche sans pour autant s’aligner sur les exigences initiales du joueur formé à Paris, ce qui en fait un coup d’autant plus remarquable pour l’équipe de Claude Puel. Cantonné à un rôle de remplaçant à Paris, le milieu offensif de Saint-Etienne a de bonnes chances de rapidement être lancé comme un titulaire par l’ancien coach de Nice, qui aime faire la part belle aux jeunes joueurs. Par ailleurs, en plus d’une prime à la signature pour le joueur dont le montant est donc inconnu, Saint-Etienne devra s’acquitter de la somme d’1,2 ME d’indemnités de formation à verser au Paris Saint-Germain pour boucler cette opération qui devrait être officielle dans les jours à venir…