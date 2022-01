ASSE : Un gros coup caché derrière la signature de Sako

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Première recrue hivernale de l’AS Saint-Etienne, Bakary Sako débarque avec le plein d’enthousiasme. Le milieu offensif se sent prêt à aider les Verts dans leur quête du maintien, y compris en jouant les intermédiaires pour un gros coup sur le marché des transferts.

Si son retour ne suscite pas un énorme engouement, Bakary Sako affiche quant à lui un certain optimisme. L’ailier de 33 ans, sans activité depuis son départ du FC Paphos (Chypre) en juillet 2020, se sent capable de contribuer au maintien de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. « Je suis très fier de retrouver le club qui m'a révélé, a confié la recrue des Verts pendant sa présentation. Revenir ici, quasiment dix ans après, c'est quelque chose de grand. J'arrive avec une seule mission : sauver le club. Je ne suis pas tout seul pour cela. Il y a de bons éléments dans l'équipe. »

Et peut-être d’excellents renforts à venir. C’est en tout cas l’objectif de Bakary Sako, qui a envoyé un message à Pierre-Emerick Aubameyang sur Instagram pour le convaincre de revenir dans le Forez. On sait que l’attaquant d’Arsenal, sanctionné pour une absence à l’entraînement, est actuellement mis à l’écart par son manager Mikel Arteta. Et qu’un départ n’est pas à exclure pour l’international gabonais, en partance pour la Coupe d’Afrique des Nations. Alors pourquoi ne pas tenter de le récupérer, ne serait-ce qu’en prêt ? L’hypothèse n’est pas si folle si l’on en croit Bakary Sako.

Sako va vraiment solliciter Aubameyang

« J'essaie de l’attirer, a confirmé celui qui a côtoyé PEA chez les Verts. C’est difficile vu qu’il est à Arsenal depuis longtemps, ce n'est pas facile de quitter Londres. Mais je vais continuer mes tentatives (rires). Vous n'aimeriez pas revoir Aubameyang à Saint-Etienne vous ? On est tous dans la même idée. Je suis très sérieux quand je lui dis de venir, même si c'est sur le ton de la rigolade. Je ne sais pas si c'est réalisable, mais j'espère qu'il répondra favorablement. Je sais qu’il a marqué le club et qu’il va marquer 20 buts par saison, dans n’importe quelle équipe. Il y a plein de joueurs qui pourraient venir aider le club, nous (les anciens) on sait ce qu’il faut mettre dans ce club. » En revanche, Bakary Sako semble ignorer la situation financière de l'ASSE.