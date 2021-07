ASSE : Un grand espoir veut partir, Puel accusé

Dans : ASSE.

Saint-Etienne, qui dispose de faibles moyens au mercato, compte sur son centre de formation pour alimenter son équipe première.

La saison dernière, Claude Puel s’est appuyé sur de nombreux joueurs issus du centre de formation de l’ASSE, d’Etienne Green à Saidou Sow en passant par Lucas Gourna sans oublier Mahdi Camara, Aïmen Moueffek ou encore Maxence Rivera. Un joueur a en revanche été snobé par l’entraîneur des Verts, il s’agit du milieu de terrain Bilal Benkhedim, vainqueur de la Gambardella avec l’ASSE en 2019. Malgré la faible confiance de Claude Puel pour le milieu de terrain de 20 ans, les dirigeants stéphanois ont proposé une prolongation de contrat à Benkhedim, sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2022, afin d’éviter un départ pour zéro euro dans un an.

Selon les informations obtenues par But, Bilal Benkhedim a purement et simplement refusé la proposition de prolongation de Saint-Etienne. Déçu par son très faible temps de jeu depuis un an et demi sous les ordres de Claude Puel, le milieu de terrain de 20 ans n’a aucunement l’intention de faire de cadeau à son club formateur et cherche d’ores et déjà un nouveau défi. Dans le cas où il ne trouverait pas preneur, Bilal Benkhedim pourrait revenir vers l’AS Saint-Etienne mais à ce jour, ce n’est absolument pas la tendance. Il sera par ailleurs intéressant de voir si Claude Puel utilisera davantage Benkhedim dans les prochaines semaines afin de le convaincre de prolonger. Au sein de l’effectif stéphanois, le milieu de terrain de 20 ans est confronté à une rude concurrence à son poste avec des joueurs ayant déjà montré de belles choses en Ligue 1. C’est notamment le cas de Lucas Gourna, Mahdi Camara, Adil Aouchiche, Yvan Neyou ou encore Zaydou Youssouf, tous dans les petits papiers de Claude Puel depuis plusieurs mois.