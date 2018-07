ASSE : Un fax et Kolodziejczak signe à l'ASSE !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Cette fois, la cause est entendue et sauf coup de théâtre l'AS Saint-Etienne officialisera mercredi la signature de Timothée Kolodziejczak. L'ancien joueur de l'OL, Nice Séville et M'Gladbach, désormais aux Tigres de Monterey, a passé ce mardi après-midi sa visite médicale, laquelle s'est déroulée positivement. Et les responsables de l'ASSE n'attendent désormais plus qu'une chose avant de parapher le contrat du défenseur de 26 ans.

C'est ce que précise Le Progrès. « Les dirigeants stéphanois restent dans l’attente d’un dernier document administratif expédié par le club des Tigres de Monterrey. Si cette pièce arrive dans la nuit, l’arrivée de l’ex-Lyonnais et Niçois sera officialisée ce mercredi », explique le quotidien régional. Autrement dit, Timothée Kolodziejczak va rejoindre l'effectif de Jean-Louis Gasset, ce qui est forcément un bon point pour l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne lequel avait fait remarquer que son groupe était trop peu fourni à moins de deux semaines de la reprise de la Ligue 1. Et il paraît évident que le mercato de l'ASSE n'est pas fini, le dossier Cabella étant dans toutes les têtes.