ASSE : Un étonnant bug dénoncé à l'ASSE ?

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'ASSE carburait plein régime depuis le début de l'année, mais le nul concédé samedi soir contre Dijon dans un Geoffroy-Guichard prêt à bouillonner a légèrement plombé l'ambiance. Ce lundi, dans Le Progrès, Robert Herbin n'a pas été d'une tendresse absolue avec l'AS Saint-Etienne. Car pour le Sphinx, il est évident qu'il y a comme un souci sur le plan défensif. Et l'ancien entraîneur emblématique de l'ASSE de dévoiler ce problème qui, selon lui, doit rapidement être corrigé sous peine de coûter des buts et donc des points aux Verts.

Car pour Robert Herbin le constat est simple. « Notre équipe n’a pas été compétitive en raison en particulier du comportement de la défense centrale. Il y a de l’ordre à remettre dans ce secteur de jeu. On ne sent pas de cohésion, de complicité entre Perrin et Subotic. Le second a besoin d’une période d’adaptation sans doute. Il a été à plusieurs reprises mal placé. Quant à Loïc, il devrait plus s’affirmer, donner de la voix mais il est de nature modeste et a du mal à se faire violence. De plus, il a montré de la retenue et une certaine fébrilité ces derniers temps. A-t-il de l’appréhension à jouer et se livrer à fond en raison des blessures qu’il a pu connaître auparavant ? Ça peut être un frein psychologique. Il n’est pas sécurisant, pas plus que Subotic. Du coup, il n’y a pas de patron derrière », constate, dans le quotidien régional, Robert Herbin, qui attend désormais de Jean-Louis Gasset qu’il corrige ce problème et si possible avant le déplacement de samedi prochain à Rennes, équipe en forme de Ligue 1.