ASSE : Un doublé et Hamouma demande une prolongation

Intenable face à Lorient, Romain Hamouma affiche ses ambitions, et pas seulement sur le terrain, pour l'ASSE.

Parmi le rajeunissement demandé avec insistance par Claude Puel, quelques joueurs ont tout de même été épargnés. Le gardien Jessy Moulin ou l’attaquant Romain Hamouma font désormais partie des meubles et des joueurs capables d’apporter leur expérience au groupe. Cela s’est vu le week-end dernier avec un nouveau match très convaincant du gardien stéphanois, et un doublé de l’autre côté du terrain signé de l’ancien caennais. Présent au sein du club du Forez depuis huit ans, Hamouma semble enfin, à 33 ans, débarrassé de ses pépins physiques à répétition. Il ne cache donc pas ses ambitions avec les Verts, y compris dans un poste inhabituel d’avant-centre ou de deuxième attaquant. De quoi lui gonfler le moral à bloc, et même lui donner envie de continuer l’aventure au-delà de 2021.

« J'ai entendu ce que le coach a dit. C'est sûr que j'ai des pépins. Le fait d'évoluer sur un côté, c'est moins évident. Mon repositionnement (dans l'axe, ndlr) va me permettre de me libérer un peu plus. Rester en fin de contrat est une position inconfortable. Je suis un compétiteur. J'ai envie de progresser et d'aider le club. Je me sens bien dans ce club. Cela fait neuf ans que j'y suis. Je pense qu'on trouvera une issue positive. Si ce n'est pas le cas, on fera autrement. Ma priorité a toujours été de rester », a prévenu le natif de Montbéliard sur les ondes de RMC. Un message qui aura peut-être du mal à avoir de l’écho auprès de la direction de l’ASSE, qui apprécie le joueur et son apport, mais attend de le voir enfin disputer une saison pleine avant de trancher.