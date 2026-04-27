Khvicha Kvaratskhelia est fan de Luis Enrique
Khvicha Kvaratskhelia et Luis Enrique - PSG

PSG : Kvaratskhelia déclara sa flamme à Luis Enrique

PSG27 avr. , 14:00
parClaude Dautel
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Présent en conférence de presse à la veille du match aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, Khvicha Kvaratskhelia a tenu à saluer le rôle tenu par Luis Enrique dans sa progression.
Arrivé au Paris Saint-Germain lors du mercato 2025, Khvicha Kvaratskhelia a permis au club de la capitale de franchir un nouveau palier. Sa présence a largement contribué à la victoire du club français en Ligue des champions, mais le PSG a également permis à l'international géorgien de devenir un joueur encore plus fort. Au point même que certains estiment qu'il pourrait être un candidat au Ballon d'Or si son pays était qualifié pour le prochain Mondial, ce qui n'est pas le cas. De son côté, Khvicha Kvaratskhelia n'a pas manqué de saluer le travail mené avec Luis Enrique, l'ailier parisien étant convaincu que l'entraîneur espagnol du PSG était pour beaucoup dans sa progression.

Kvaradona sait ce que le PSG lui apporte

S'il ne nie pas qu'il a déjà passé un cap en rejoignant Naples en 2022, le joueur formé au Dinamo Tbilissi admet qu'à Paris Luis Enrique a tout changé pour lui. « Techniquement, j'étais aussi bon à Naples. Mais je me suis beaucoup amélioré défensivement avec Luis Enrique, il m'a vraiment poussé. Avec ce coach, on doit défendre comme des défenseurs. Je me suis amélioré techniquement en défense. On a de supers entraînements où on travaille sur l'équipe (...je suis très fier de faire partie de cette équipe, a expliqué Khvicha Kvaratskhelia, qui est revenu sur le surnom que les supporters napolitains lui avaient donné, à savoir Kvaradona en référence évidemment à Maradona. C’est toujours un plaisir d’être comparé à l’un des meilleurs joueurs. Toutes les familles à Naples ont des photos de lui. C’est l’un des meilleurs de l’histoire. Je suis très fier, même si il est un peu difficile d’être comparé à lui, parce qu’il faut ensuite le montrer sur le terrain. Mais je suis très content. »
Face au Bayern Munich, et tout comme cela avait été le cas contre Chelsea et Liverpool, Luis Enrique et le Paris Saint-Germain compte sur le joueur géorgien pour mettre Manuel Neuer au supplice. La gestion de Khvicha Kvaratskhelia par la défense munichoise sera clairement l'une des clés du match.
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