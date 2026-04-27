Aubameyang reçoit une offre dingue pour quitter l'OM

Six mois seulement après son retour à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang a reçu une offre surprenante de l’Atlético de Madrid au mercato. Le club phocéen n’a pas donné suite.

De retour à l’OM l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang devait simplement être la doublure d’Amine Gouiri. Avec les nombreux pépins physiques rencontrés par l’international algérien, le vétéran de 36 ans s’est finalement retrouvé à disputer tous les matchs ou presque. Auteur de 13 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, Aubameyang réalise une saison correcte sans casser la baraque pour autant. Dans un contexte difficile, son expérience est néanmoins appréciée par Habib Beye.

L'Atlético voulait Aubameyang cet hiver

D’autres clubs européens aimeraient compter dans leurs rangs un avant-centre de ce calibre. A en croire les informations de L’Equipe, c’est notamment le cas de l’Atlético de Madrid. Le quotidien national nous apprend contre toute attente que le Gabonais a reçu une offre des Colchoneros au mois de janvier. Diego Simeone souhaitait s’attacher les services de Pierre-Emerick Aubameyang afin d’étoffer son secteur offensif.

L’entraîneur madrilène apprécie le profil du buteur de l’OM ainsi que sa polyvalence et aurait aimé le faire venir alors que le calendrier de l’Atlético a été très chargé avec la Ligue des Champions, la Liga mais aussi la Copa Del Rey. Encore en poste à l’époque, Pablo Longoria a toutefois refusé de se séparer d’Aubameyang. Une décision logique puisque lors de ce même mercato, l’OM a vendu son jeune attaquant Robinio Vaz à l’AS Rome pour un peu plus de 25 millions d’euros bonus compris.

En Espagne, le profil d’Aubameyang est en tout cas très apprécié car en dehors de l’Atlético, le Betis Séville était également intéressé par l’ancien attaquant du FC Barcelone. Le club andalou aurait certainement, de son côté, fait d’Aubameyang un titulaire pour la seconde partie de saison. Six mois plus tard, alors que l’Atlético va disputer une demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal, on peut légitimement penser que l’attaquant de l’OM doit amèrement regretter la décision de son président de le retenir à Marseille, où le contexte et l’ambiance sont bien différents.