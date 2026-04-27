PSG : Vitinha s'entraîne normalement à la veille de Paris-Bayern

OM : Rosenior en pole pour remplacer Habib Beye

Vous pouvez mettre tous les entraîneurs que vous voulez tant que vous ne changerez pas de philosophie des joueurs c'est l'échec assuré. Il faut des milieux créateurs puissant vivace, et des ailiers qui savent prendre la profondeur. Tout ce que Marseille n'a pas depuis des années..... Prendre des jeunes hall de prendre des joueurs confirmés à des salaires incroyable