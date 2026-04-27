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PSG : Vitinha s'entraîne normalement à la veille de Paris-Bayern

PSG27 avr. , 11:39
parClaude Dautel
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Absent lors des deux derniers matchs du PSG, Vitinha s'entraîne normalement ce lundi juste avant la réception du Bayern Munich au Parc des Princes.
Sorti sur blessure lors de la défaite du Paris Saint-Germain contre l'OL, Vitinha était incertain pour la demi-finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, mardi soir au Bayern Munich. Mais, c'est une excellente nouvelle pour les champions d'Europe, le milieu de terrain portugais, troisième du dernier Ballon d'Or, s'entraîne sans aucune gêne apparente ce lundi. A noter qu'Achraf Hakimi, sorti samedi contre Angers en raison d'un petit souci physique, était lui aussi présent à cette session ouverte aux médias.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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