ASSE : Un départ surprise avant la fin du mercato ?

Dans : ASSE, Mercato, Foot Europeen.

Pas forcément poussé dehors du côté de l'AS Saint-Etienne pendant ce mercato d'hiver, Habib Maiga dispose pourtant d'une sérieuse offre.

Après avoir recruté pour de bon Yann M'Vila et Neven Subotic, et s'être fait prêter Paul-Georges Ntep lors de ce mercato d'hiver, l'ASSE cherche désormais à dégraisser son effectif. Florentin Pogba, Jonathan Bamba, Alexander Soderlund, Cheikh M’Bengue, Bryan Dabo et Ole Selnaes sont notamment inscrits sur la liste des indésirables. Alors que Dabo s'apprête à rejoindre la Fiorentina dans un transfert sec de 4 ME, Sainté subit une attaque inattendue dans le sprint final.

Puisque selon L'Equipe, Habib Maiga pourrait faire ses valises avant la fermeture du marché des transferts. Malgré le fait que Jean-Louis Gasset compte sur lui pour la deuxième partie de saison, le milieu de terrain dispose d'une offre de prêt d'un an du Legia Varsovie. Formé à l'ASSE, le joueur de 22 ans pourrait se laisser tenter par cette opportunité. Vu qu'il n'est pas un titulaire indiscutable, sachant qu'il n'a joué que 13 matchs cette saison, l'Ivoirien verrait d'un bon œil un départ vers le leader du championnat polonais, qui a récemment recruté l'ancien Montpelliérain William Rémy. Reste désormais à savoir si Saint-Etienne donnera son aval...