ASSE : Un comportement honteux de la part de Diony ?

Dans : ASSE.

Rien ne va plus à l’ASSE, qui n’avance plus en championnat, et s’enfonce aussi bien au classement que dans sa vie de groupe, comme le démontre cette dernière révélation sur Loïs Diony.

Les joueurs sont clairement démobilisés ces dernières semaines, et cela débouche sur une situation très tendue. Yann M’Vila n’est plus jugé opérationnel, tandis que Robert Béric est inutilisable car en instance de transfert. S’ajoute à cela des blessés, des suspendus et des tribunes vides en raison des huis-clos, et tous les ingrédients sont réunis pour, si ce n’est une crise, au moins une passe difficile. Surtout que le comportement de Loïs Diony ne serait pas exemplaire selon L’Equipe. L’attaquant, souvent cantonné au rôle de remplaçant, n’est pas parvenu à s’imposer malgré quelques titularisations cette saison. Une situation qu’il vit très mal.

Notamment à l’approche du match face à Nantes de ce dimanche. Selon le journal sportif, ayant appris qu’il ne serait pas titulaire, l’ancien de Dijon aurait tout simplement prétexté une douleur à la cuisse pour ne pas avoir à s’asseoir sur le banc des remplaçants et rester en tribunes. Une accusation sérieuse à l’encontre de Loïs Diony, qui ne sera pas retenu au mois de janvier, mais ne dispose pas réellement de touches. Il faut dire que les statistiques de Diony, avec six buts marqués en Ligue 1 en trois saisons sous le maillot vert, ne font pas vraiment rêver les éventuels clubs intéressés.