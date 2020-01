ASSE : Beric part, les dirigeants donnent un ordre à Puel

Dans : ASSE.

Au coeur d'un mercato hivernal qui sera probablement très maigre pour l'AS Saint-Etienne, Claude Puel doit en plus ne pas utiliser les joueurs qui sont destinés à partir.

L’AS Saint-Etienne plonge au classement, et sur ce que l’on a vu dimanche dans un Chaudron vide contre Nantes la suite de la saison de Ligue 1 pourrait être compliquée pour les Verts. S’il ne dit rien, Claude Puel doit certainement attendre que ce marché des transferts soit terminé. Non pas que l’entraîneur de l’ASSE compte sur de gros renforts, il sait très bien que les finances stéphanoises ne lui donnent aucune latitude en matière de signature. Mais au moins le successeur de Ghislain Printant pourra utiliser la totalité de son effectif. Car pour l’instant ce n’est pas le cas.

Beric mis de côté pour ne pas le blesser

Ainsi, Robert Beric, héros de la victoire de l’AS Saint-Etienne contre l’OL à Geoffroy-Guichard, doit encore une fois partir. Et c’est pour cela que, selon l’Equipe, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont demandé à Claude Puel de ne pas utiliser l’attaquant slovène, histoire d’éviter les blessures, tout comme cela avait déjà été le cas l’an dernier à la même époque. Si une piste avait été évoquée en Italie du côté de SPAL, le quotidien sportif affirme de son côté que Robert Beric, qui est l'un des plus gros salaires de l'ASSE, va vraisemblablement passer de l'autre côté de l'Atlantique et rejoindre le club du Chicago Fire. Une porte de sortie honorable pour un joueur qui était lié jusqu'en 2022 avec les Verts.