ASSE : Un buteur italien recruté pour calmer Gasset ?

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Dans les colonnes du Progrès, Jean-Louis Gasset n’a pas caché son inquiétude devant la tournure du mercato stéphanois.

« J’attends impatiemment un défenseur central et deux joueurs de côté. J’ai confiance en la parole des dirigeants qui m’ont présenté un projet chiffré. On va avoir une réunion lundi avec les deux actionnaires car j’ai la sensation qu’il me manque des joueurs » a notamment indiqué l’ancien entraîneur de Montpellier. Ainsi, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont activé la piste d’un polyvalent attaquant italien, Marcello Trotta, selon les informations du journaliste Guillermo Bullon.

Prêté à Crotone la saison dernière, le joueur est de retour à Sassuolo. Mais il est loin d’être intransférable, ce qui laisse penser qu’il est accessible pour l’ASSE. Auteur de 7 buts et 5 passes décisives en Série A l’an passé, cet ailier gauche capable de jouer dans l’axe plairait beaucoup aux dirigeants de l’ASSE. Jean-Louis Gasset doit espérer que cette piste ne sera pas activée seulement en cas de départ de Loïs Diony ou de Robert Beric. Parfois annoncé comme un concurrent de l’OM dans le dossier Mario Balotelli, le club de Parme serait également très intéressé par Marcello Trotta…