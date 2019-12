ASSE : Un buteur au pied du sapin à Noël, Puel insiste !

Dans : ASSE.

Après des débuts tonitruants, Claude Puel connaît une période plus délicate à Saint-Etienne avec deux défaites lors des trois derniers matchs de Ligue 1.

En effet, les Verts ne sont pas sortis indemnes des déplacements à Rennes puis sur la pelouse de Reims. Sans aucun doute, l’accumulation des matchs en raison de l’Europa League n’a pas aidé les Verts, lesquels disposent de peu de solutions, notamment dans le secteur offensif, au sein de leur effectif. La preuve, le flop Loïs Diony a été relancé par Claude Puel au cours des dernières semaines. Mais pour l’ancien manager de Leicester, il ne s’agit pas d’une solution viable sur le long terme. Raison pour laquelle, selon Le 10 Sport, un recrutement en attaque est exigé par le manager des Verts cet hiver.

Et comme indiqué il y a quelques semaines, c’est bel et bien Jean-Pierre Nsame qui fait figure de priorité au mercato hivernal pour Claude Puel à Saint-Etienne. Supervisé à plusieurs reprises par les émissaires du club forézien, l’attaquant des Young Boys de Berne a convaincu tout le monde à Saint-Etienne qu’il était l’attaquant qu’il fallait à Claude Puel pour relancer la machine et enclencher une réelle dynamique dans le secteur offensif. Reste à voir si l’AS Saint-Etienne parviendra à ses fins, ce qui n’est pas certain puisque le club suisse n’avait initialement aucunement l’intention de se séparer de son attaquant en cours de saison…