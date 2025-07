ASSE ‍: Trois départs à venir, ça va piquer

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Club de Ligue 2 le plus actif sur le marché des transferts, l’ASSE s’apprête à vivre un mois d’août explosif, dans le sens des arrivées mais pas seulement.

Les dirigeants de l’AS Saint-Etienne sont de loin les plus actifs de Ligue 2 sur le marché des transferts. Rien de vraiment étonnant au vu des moyens sans commune mesure des Verts en comparaison avec les autres clubs de seconde division. Le club forézien a déjà dépensé 12 millions d’euros et ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. Mais en contrepartie, plusieurs départs sont dans les tuyaux. On pense bien sûr à ceux de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili, malgré l’envie de l’ASSE de les conserver.

Mais selon les informations du site En Vert et contre Tous, d’autres très bons éléments de l’effectif stéphanois sont susceptibles de partir. Le dossier Pierre Ekwah est brûlant, le joueur n’ayant pas apprécié que son option d’achat soit levée au dernier moment. Le média nous apprend que Benjamin Bouchouari, Dylan Batubinsika et Yvann Maçon ont eux aussi de fortes chances de quitter le club. Les trois joueurs ne se sont pas entraînés mercredi, un indice qui laisse clairement penser qu’ils sont à deux doigts de faire leurs valises.

Batubinsika et Maçon toujours sur le départ

L'autre média pro-ASSE, Peuple Vert, temporise de son côté, affirmant que Batubinsika et Maçon étaient bien à l’entraînement, mais qu’ils ont effectué un travail à part, sans doute pour les préserver dans l’optique d’un potentiel transfert. Des indices qui laissent en tout cas penser que l’avenir de ces trois joueurs, pour qui aucun problème physique n’a été révélé, a de fortes chances de s’écrire loin du Forez. Les supporters de l’ASSE sont notamment très attentifs au dossier Bouchouari, d’abord annoncé tout proche de Trabzonspor et dont le nom circule avec surprise du côté de Lille et de Marseille.