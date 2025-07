ASSE ‍: Tournant décisif dans le dossier Stassin

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

En descendant en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne s'est auto-sabotée dans le dossier Lucas Stassin. Ambitieux, le Belge ne serait pas contre un départ pour jouer ailleurs que dans le Forez, mais sa direction n'a clairement pas l'intention de le vendre, sauf offre considérable.

La relégation en Ligue 2 n'est peut-être qu'un mal pour un bien pour l'AS Saint-Etienne. Les nouveaux propriétaires, arrivés juste après la remontée dans l'élite à la fin de la saison 2023-2024, avaient vu trop grand en pensant que le maintien dès leur première saison ne serait qu'une formalité. Mais en terminant deuxième pire défense de Ligue 1 et avant-dernier du championnat, la formalité a pris la forme d'un ascenseur. Avec cette relégation, la direction veut désormais mieux agir. Elle a déjà dépensé 12 millions d'euros en recrue, soit plus que onze clubs de Ligue 1 depuis le début de la fenêtre estivale 2025. Malgré ces dépenses, elle n'a pas l'intention de laisser partir ses meilleurs joueurs et Lucas Stassin ne fait pas exception.

L'ASSE intransigeante pour Lucas Stassin

Ebenezer Annan à l'ASSE, c'est la douche froide https://t.co/bKG7gpgZk5 — Foot01.com (@Foot01_com) July 31, 2025

Largement au-dessus du reste de l'effectif la saison dernière, Lucas Stassin pourrait avoir envie de viser plus haut que la deuxième division française, notamment avec la perspective de la Coupe du monde 2026 en fin de saison prochaine. Les intérêts ne manquent pas, mais pour l'heure, l'AS Saint-Etienne n'a reçu aucune offre concrète, selon les informations de Peuple-Vert. Le média spécialisé indique que le club a été clair avec le joueur et ses prétendants : Lucas Stassin sera stéphanois la saison prochaine sauf offre irrefusable qui arriverait sur la table.

Conscient de sa situation, Lucas Stassin n'a pas peur de passer une saison en Ligue 2 si c'est pour lui permettre de monter définitivement en puissance, même si des contacts ont déjà été noués avec des clubs français et allemands. S'il réalise un très gros exercice 2025-2026 sur la lancée de sa deuxième moitié de saison dernière, il y a de grandes chances que des portes encore plus grandes s'ouvrent à lui l'été prochain.